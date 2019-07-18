«Инстаграм» новичка «Йокерита» взломан, он просит не переходить по ссылкам

«Инстаграм» новичка «Йокерита» Хенрика Хаапала взломан, он просит не переходить по ссылкам, информирует Iltalehti. Сообщается, что в «инстаграме» форварда теперь появляются ссылки на странные опросы и выкладываются просьбы перевода денег.



В минувшем сезоне 25-летний нападающий играл в Швейцарии за «Лугано». В 21 матче регулярного чемпионата он забросил три шайбы и сделал 12 результативных передач. В трёх матчах плей-офф на его счету 5 (1+4) очков. В сезоне-2017/18 Хаапала пытался пробиться в НХЛ. Он сыграл пять матчей за «Флориду Пантерз» и отметился одной голевой передачей. Большую часть того сезона Хенрик провёл в АХЛ, а заканчивал год в чемпионате Финляндии, став серебряным призёром в составе «Таппары».