Новый клуб НХЛ подтвердил назначение Фрэнсиса на пост генменеджера

Новый клуб Национальной хоккейной лиги, который будет играть в Сиэтле, определился с генеральным менеджером, информирует официальный «твиттер» команды. Первым генменеджером в истории клуба стал Рон Фрэнсис. Соглашение будет заключено на пять лет.



Двукратный обладатель Кубка Стэнли (1991, 1992) и член Зала хоккейной славы с 2014 по 2018 год работал на посту генерального менеджера «Каролины Харрикейнз». За это время «ураганы» ни разу не вышли в плей-офф. В марте 2018 года был назначен на должность президента по хоккейным операциям.



В декабре 2018 года совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге нового клуба из Сиэтла. Официального названия у команды пока нет. Команда из Сиэтла должна начать играть в лиге с сезона-2021/22. Этот клуб станет 32-м в лиге.