«Рейнджерс», «Филадельфия» и «Флорида» хотят подписать Бурдасова

Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флаейрз» и «Флорида Пантерз» заинтересованы в подписании контракта с российским нападающим Антоном Бурдасовым, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Сэм Кархиди. Напомним, Бурдасов по окончании сезона-2018/19 решил перебраться в Национальную хоккейную лигу.



В прошедшем сезоне 27-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».



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