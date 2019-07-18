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Быков — об интервью Панарина: я голосовал за Путина

Быков — об интервью Панарина: я голосовал за Путина
Хоккей / НХЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал интервью российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Форвард жёстко раскритиковал работу российских властей и президента страны. Быков отметил, что Россия — свободная и демократическая страна, где каждый может высказать мнение.

«Мы живем в свободной и демократической стране. Каждый волен высказывать свое мнение и иметь его. Что касается самого текста, то воздержусь от такого высказывания, потому что я голосовал за Путина. Все, больше ничего не собираюсь говорить», — приводит слова Панарина Sport 24.

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