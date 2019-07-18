Вице-президент НХЛ: Овечкин символизирует собой всё лучшее, что есть в спорте

Исполнительный вице-президент НХЛ по медиа и международной стратегии Дэвид Пропер поделился мнением о назначении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина послом лиги в Китае.
«Очень рады, что Александр Овечкин присоединится к нам этим летом в Китае. Алекс символизирует собой все лучшее, что есть в спорте. Он обладает комбинацией огромного таланта, личности и спортивного мастерства. Он является идеальным кандидатом, чтобы представлять усилия НХЛ по популяризации хоккея в Китае», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 33-летний российский хоккеист в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. Он записал на свой счёт 51 результативный бросок и добавил к этому 38 голевых передач в 81 матче. Кроме того он заработал показатель полезности «+7» и 40 минут штрафа. В плей-офф на счету капитана столичной команды 9 (4+5) очков в семи играх.
- 18 июля 2019
-
22:05
-
21:37
-
21:01
-
20:34
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:20
-
18:52
-
18:29
-
18:16
-
17:50
-
17:25
-
17:22
-
17:17
-
17:13
-
16:49
-
16:32
-
16:05
-
15:53
-
15:23
-
15:01
-
14:46
-
14:42
-
14:30
-
14:02
-
13:57
-
13:25
-
12:50
-
12:08
-
11:38
-
11:11
-
10:45
-
10:13