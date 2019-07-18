Вице-президент НХЛ: Овечкин символизирует собой всё лучшее, что есть в спорте

Исполнительный вице-президент НХЛ по медиа и международной стратегии Дэвид Пропер поделился мнением о назначении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина послом лиги в Китае.



«Очень рады, что Александр Овечкин присоединится к нам этим летом в Китае. Алекс символизирует собой все лучшее, что есть в спорте. Он обладает комбинацией огромного таланта, личности и спортивного мастерства. Он является идеальным кандидатом, чтобы представлять усилия НХЛ по популяризации хоккея в Китае», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В минувшем сезоне 33-летний российский хоккеист в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. Он записал на свой счёт 51 результативный бросок и добавил к этому 38 голевых передач в 81 матче. Кроме того он заработал показатель полезности «+7» и 40 минут штрафа. В плей-офф на счету капитана столичной команды 9 (4+5) очков в семи играх.