Артюхин — об условиях контракта: время идёт, мы не молодеем

Нападающий московского «Витязя» Евгений Артюхин рассказал, что не собирается завершать игровую карьеру.
«В прошлом сезоне я сделал операцию и практически весь год восстанавливался после неё. В какой-то момент понял, что лучше пропустить сезон, решить все свои проблемы со здоровьем и вернуться, не думая о том, что возникнут сложности с организмом. Сразу понял, что не надо форсировать процесс. Лучше спокойно подготовиться к новому чемпионату.
Самый маленький контракт в карьере? Время идёт, мы не молодеем. Что делать-то? Но это не та тема, которая меня беспокоит. В Подольске отличные условия, я играю в КХЛ. Наверное, это самое главное. Финансовая ситуация была точно не на первом плане, хотелось просто вернуться в обойму. Даже не думал о завершении карьеры. Есть ещё силы играть, чувствую, что могу принести пользу команде на уровне КХЛ. А после пропущенного сезона набрался эмоций, сил, отдохнул и психологически. Готов играть еще несколько лет и даже не думаю завершать карьеру», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.
- 18 июля 2019
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