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Величкин: не могу сказать, что селекция «Металлурга» закончена

Величкин: не могу сказать, что селекция «Металлурга» закончена
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал селекционную работу команды.

«Не могу сказать, что наша селекция закончена, поскольку этот процесс не заканчивается никогда. У нас есть большое количество молодых игроков, которых проверяет тренерский штаб, работающий сейчас с шестью составами. Но в целом команда на 99% укомплектована.

При этом не забывайте, что остается еще одна свободная легионерская позиция. Поэтому, если случится форс-мажор и понадобится срочное усиление, мы сможем взять еще одного игрока. Но острой необходимости в этом нет. Будем работать с теми, кто есть.

В том числе с большим количеством молодежи, что даст «Металлургу» взаимозаменяемость. Поэтому вакансию иностранца держим в запасе на непредвиденный случай», — цитируют Величкина «Известия».

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