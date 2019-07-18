«Трактор» обменял Петрикова в «Рубин»
Защитник системы «Трактора» Евгений Петриков продолжит карьеру в тюменском «Рубине», информирует официальный сайт челябинского клуба. Черно-белые получат взамен денежную компенсацию.
В прошлом сезоне 24-летний хоккеист играл за «Челмет». В 42 матчах он набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «-3».
Недавно прошла открытая тренировка «Трактора», игроки занимались в следующих сочетаниях:
вратари Демченко, Мыльников
«красные» Меньшиков — Бородкин, Карлин — Попов — Косов;
«белые» Терещенко — Виртанен, Седлак — Шаров — Томас;
«черные» Бэйлен — Калинин, Глинкин — Малыхин — Кручинин.
Во второй группе занималось больше молодёжи, которая также поедет с основным составом в Словению. Там же присоединится к команде и Томаш Гика.
- 18 июля 2019
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