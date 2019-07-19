Дацюк: в «Автомобилисте» каждый ставит максимальную задачу – Кубок Гагарина

Нападающий Павел Дацюк рассказал о целях «Автомобилиста» на сезон-2019/20. Напомним, к клубу из Екатеринбурга опытный хоккеист присоединился в начале июня. Его предыдущим клубом был СКА.



«У каждого есть своё видение того, как должен выглядеть топ-клуб — начиная с быта и заканчивая всем остальным. По игре топ-клуб – это тот клуб, который из года в год доказывает свою состоятельность, удерживает высокое место в таблице. «Автомобилист» явно на правильном пути. Это определяется как достижениями и результатами, так и настроем болельщиков, заинтересованностью горожан. Сейчас в городе говорят о хоккее.



Задачи? Здесь каждый игрок ставит максимальную задачу – кубок. Другой цели я пока не вижу. Ресурсов на это хватит! Для этого мы здесь все собрались: руководство, тренеры, персонал, игроки, болельщики. Все работают только ради этой цели», — цитирует Дацюка EANews.

Павел Дацюк продолжит карьеру в «Автомобилисте»