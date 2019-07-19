Дацюк: не думаю, что мне подходит роль тренера или менеджера
Нападающий Павел Дацюк считает, что не должен «просто присутствовать» в ХК «Автомобилист». Опытный хоккеист хочет помогать команде и радовать болельщиков. Напомним, к клубу из Екатеринбурга 40-летний форвард присоединился в начале июня. Его предыдущим клубом был СКА.
«Я один из самых возрастных в лиге? Поблажек мне не нужно. Да и лучше говорить: «достаточно опытный».
Сейчас я очень рад, что смог приехать в Екатеринбург и играть для родных болельщиков. Всегда об этом мечтал. Главное здесь не просто присутствовать, а помогать команде и радовать горожан. Роль тренера или менеджера? Не думаю, что это мне подходит. Сейчас я хоккеист, занимаюсь любимым делом и хочу наслаждаться этим моментом», — цитирует Дацюка EANews.
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