Утверждён состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2019/20

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был опубликован обновлённый состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2019/20.



В состав СДК на сезон-2019/20 вошли:



1. Каменский Валерий Викторович, председатель комитета, вице-президент по развитию КХЛ;



2. Козлов Сергей Анатольевич, заместитель председателя комитета, директор департамента проведения соревнований КХЛ;



3. Анисимов Алексей Владимирович, член комитета, главный арбитр КХЛ;



4. Бутурлин Михаил Васильевич, независимый эксперт;



5. Вайсфельд Леонид Владленович, независимый эксперт;



6. Гуськов Александр Александрович, независимый эксперт;



7. Поляков Александр Анатольевич, независимый эксперт;



8. Солнцев Александр Сергеевич, ответственный секретарь.

Опубликован календарь КХЛ сезона-2019/20