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Утверждён состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2019/20

Утверждён состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был опубликован обновлённый состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2019/20.

В состав СДК на сезон-2019/20 вошли:

1. Каменский Валерий Викторович, председатель комитета, вице-президент по развитию КХЛ;

2. Козлов Сергей Анатольевич, заместитель председателя комитета, директор департамента проведения соревнований КХЛ;

3. Анисимов Алексей Владимирович, член комитета, главный арбитр КХЛ;

4. Бутурлин Михаил Васильевич, независимый эксперт;

5. Вайсфельд Леонид Владленович, независимый эксперт;

6. Гуськов Александр Александрович, независимый эксперт;

7. Поляков Александр Анатольевич, независимый эксперт;

8. Солнцев Александр Сергеевич, ответственный секретарь.

Опубликован календарь КХЛ сезона-2019/20
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