Утверждён состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2019/20
На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был опубликован обновлённый состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2019/20.
В состав СДК на сезон-2019/20 вошли:
1. Каменский Валерий Викторович, председатель комитета, вице-президент по развитию КХЛ;
2. Козлов Сергей Анатольевич, заместитель председателя комитета, директор департамента проведения соревнований КХЛ;
3. Анисимов Алексей Владимирович, член комитета, главный арбитр КХЛ;
4. Бутурлин Михаил Васильевич, независимый эксперт;
5. Вайсфельд Леонид Владленович, независимый эксперт;
6. Гуськов Александр Александрович, независимый эксперт;
7. Поляков Александр Анатольевич, независимый эксперт;
8. Солнцев Александр Сергеевич, ответственный секретарь.
Опубликован календарь КХЛ сезона-2019/20
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