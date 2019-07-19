Московское «Динамо» организует торжественную церемонию в честь Соина и Цветкова

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал информацию о завершении игровых карьер известными нападающими Сергеем Соиным и Алексеем Цветковым. Оба игрока выигрывали Кубок Гагарина в составе бело-голубых.

«Сергей Соин и Алексей Цветков стали настоящим олицетворением клуба в его чемпионские годы. Это игроки, которые упорным трудом и с максимальной самоотдачей добывали победы в матчах. У Сергея и Алексея сложилась по-настоящему выдающаяся карьера, и от лица всего клуба хочется их с этим поздравить.

Хоккейный клуб «Динамо» не пройдёт мимо этого события и на одном из домашних матчей организует торжественную церемонию, посвящённую завершению игровой карьеры хоккеистов. Это наш долг перед игроками и нашими болельщиками», — цитирует Кровопускова пресс-служба клуба.