Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сошников — о скептиках: могут говорить всё что угодно. Не слушаю их

Сошников — о скептиках: могут говорить всё что угодно. Не слушаю их
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал выход из отпуска и ответил на вопрос о физическом состоянии после многочисленных травм.

«Долго с командами не тренировался, на протяжении шести месяцев. Вкатываюсь потихонечку. Знал, что, скорее всего, будет обмен. Не был в курсе ситуации, агент всем занимался, по пустякам не беспокоил. Когда приняли решение, он позвонил и сказал мне.

Моё физическое состояние? Мне нечего сказать. Люди что хотят, то и думают. Надо выходить и доказывать, набирать уверенность. Говорят, что буду избегать столкновений после травм? Я не такой игрок, который избегает столкновения. Люди могут говорить всё что угодно. Я не слушаю их, моя задача – выходить и работать.

Надо найти взаимодействия, целый сезон впереди. Вкатываемся, работаем. С Кугрышевым я раньше в сборной играл, с Бурмистровым знакомы, но вместе не играли. «Химия» придет позже, через игры», — цитирует Сошникова пресс-служба клуба.

«Устал от всего в Северной Америке». Сошников – о возвращении в Россию
Новоиспечённый нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент