Сошников — о скептиках: могут говорить всё что угодно. Не слушаю их

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал выход из отпуска и ответил на вопрос о физическом состоянии после многочисленных травм.
«Долго с командами не тренировался, на протяжении шести месяцев. Вкатываюсь потихонечку. Знал, что, скорее всего, будет обмен. Не был в курсе ситуации, агент всем занимался, по пустякам не беспокоил. Когда приняли решение, он позвонил и сказал мне.
Моё физическое состояние? Мне нечего сказать. Люди что хотят, то и думают. Надо выходить и доказывать, набирать уверенность. Говорят, что буду избегать столкновений после травм? Я не такой игрок, который избегает столкновения. Люди могут говорить всё что угодно. Я не слушаю их, моя задача – выходить и работать.
Надо найти взаимодействия, целый сезон впереди. Вкатываемся, работаем. С Кугрышевым я раньше в сборной играл, с Бурмистровым знакомы, но вместе не играли. «Химия» придет позже, через игры», — цитирует Сошникова пресс-служба клуба.
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