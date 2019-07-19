Сошников — о скептиках: могут говорить всё что угодно. Не слушаю их

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал выход из отпуска и ответил на вопрос о физическом состоянии после многочисленных травм.

«Долго с командами не тренировался, на протяжении шести месяцев. Вкатываюсь потихонечку. Знал, что, скорее всего, будет обмен. Не был в курсе ситуации, агент всем занимался, по пустякам не беспокоил. Когда приняли решение, он позвонил и сказал мне.

Моё физическое состояние? Мне нечего сказать. Люди что хотят, то и думают. Надо выходить и доказывать, набирать уверенность. Говорят, что буду избегать столкновений после травм? Я не такой игрок, который избегает столкновения. Люди могут говорить всё что угодно. Я не слушаю их, моя задача – выходить и работать.

Надо найти взаимодействия, целый сезон впереди. Вкатываемся, работаем. С Кугрышевым я раньше в сборной играл, с Бурмистровым знакомы, но вместе не играли. «Химия» придет позже, через игры», — цитирует Сошникова пресс-служба клуба.