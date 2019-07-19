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В селекции «Витязя» принимал участие главный тренер сборной Финляндии

В селекции «Витязя» принимал участие главный тренер сборной Финляндии
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал переход в подмосковный клуб и рассказал о селекционной работе.

«Разговоры о том, что в «Витязе» хотят поменять тренера, шли. В бытность игроком у меня было желание попасть в сборную СССР, чего я и достиг. Перейдя на тренерскую работу, мечтал попасть в КХЛ и добиться высших результатов. Если не ставишь перед собой высоких целей, зачем вообще заниматься делом? Первые впечатления – самые приятные. Устраивает всё: и город, и команда, и клуб.

Все хоккеисты горят желанием начать сезон, у нас подобрался очень качественный коллектив. Со всеми игроками я познакомился лично, специально приходил на медосмотр, встречался, общался. Кого-то знаю очень давно: например, по СКА отлично помню Евгения Артюхина и Илью Ежова. Меня всё устраивает. Со мной советовались при приобретении новых хоккеистов. Определённую помощь при выборе финских игроков мне, например, оказал Юкка Ялонен (главный тренер сборной Финляндии. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

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