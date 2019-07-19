«Сибирь» командировала 26-летнего защитника в новокузнецкий «Металлург»

Новокузнецкий «Металлург» подписал просмотровые контракты с двумя игроками 1997 года рождения — защитником Алексеем Рябоконовым и нападающим Иваном Мокрицыным. Кроме того, 26-летний защитник Дмитрий Лукин командирован в состав «Кузни» из «Сибири» в рамках договора о спортивном сотрудничестве, информирует пресс-служба новокузнецкого клуба.

Рябоконов – воспитанник тольяттинского хоккея. В минувшем сезоне выступал в системе клуба из Орска. В Высшей лиге за «Южный Урал» провёл 21 матч, набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-5».

Мокрицын – воспитанник московского хоккея. В чемпионате-2018/19 играл в Высшей лиге за пермский «Молот-Прикамье» — 22 матча, 1 (1+0) очко, полезность «-7».

Лукин – воспитанник челябинского хоккея. В сезоне-2018/19 защитник уже выступал за «Металлург», провёл за новокузнецкую команду 13 матчей, набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1». В КХЛ за «Сибирь» в регулярном чемпионате сыграл 35 матчей, набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».