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Экс-игрок НХЛ Карсилло — о смерти Джонсона: нужно честно говорить о произошедшем

Экс-игрок НХЛ Карсилло — о смерти Джонсона: нужно честно говорить о произошедшем
Хоккей / НХЛ 0

Известный в прошлом игрок Национальной хоккейной лиги Дэн Карсилло прокомментировал трагический уход из жизни экс-капитана «Нэшвилл Предаторз» Глена Джонсона.

Как явствует из полицейских отчётов, причиной смерти известного в прошлом игрока стало самоубийство. Рядом с телом Джонсона нашли пистолет и гильзу. При этом Грег не оставил предсмертной записки. В американской прессе отмечается, что во время карьеры Джонсон заработал множество сотрясений мозга.

«Надеюсь, что ошибаюсь, но я глубоко убеждён, что хроническая травма головы со временем только ухудшается. Количество смертей держится на стабильном уровне. Я не знал Грега лично, но когда вы слышите подобное о бывшем игроке НХЛ, то это поражает. Я сам боролся с большим количеством проблем, связанных с психикой.

Вы хотите оставаться уважительным к членам семьи, но мы должны честно говорить о произошедшем. Нужно честно говорить людям о причинах случившегося. Обсуждение самоубийства, психическое состояние состояние здоровья, сотрясение мозга — все эти вопросы связаны друг с другом», — цитирует Карсилло Detroit News.

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