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Марнер не явится в лагерь «Торонто», если с ним не будет заключён контракт

Марнер не явится в лагерь «Торонто», если с ним не будет заключён контракт
Хоккей / НХЛ 0

Канадский нападающий Митчелл Марнер не явится в лагерь «Торонто Мэйпл Лифс», если контракт не будет заключён.

«Приеду ли я в тренировочный лагерь без контракта? Скорее всего, нет. Знаете, в этом случае так много риска, что вам просто не хочется рисковать. Надеюсь, рано или поздно вопрос с контрактом решится. Я хочу быть в лагере, так что надеюсь, что к этому времени всё прояснится.

Работу над заключением контракта ведёт мой агент Даррен Феррис совместно с генеральным менеджером Кайлом Дубасом. Я стараюсь держаться от этого вопроса подальше. У меня есть агент, которому я полностью доверяю», — цитирует Марнера The Score.

В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.

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