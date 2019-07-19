Соин — о московском «Динамо»: с душой играл за клуб. Приятно, что помнят

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Соин прокомментировал завершение карьеры и переход на тренерскую работу в «Крылья Советов», где будет работать с командами 2005 и 2010 годов рождения.
«Недавно принял решение о завершении карьеры. Я ведь практически пропустил последний сезон, немного поигрывало. И примерно в это время как раз поступило предложение от «Крыльев Советов». Сразу ли решился на работу с детьми? Нет, совсем не сразу. И были разные предложения, но в итоге я согласился.
Самым ярким воспоминанием от игровой карьеры, разумеется, останутся чемпионские сезоны с московским «Динамо». Приятно, что клуб решил организовать торжественную церемонию. Мы с душой играли за клуб. Приятно, что помнят болельщики», — сказал Соин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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