Соин — о московском «Динамо»: с душой играл за клуб. Приятно, что помнят

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Соин прокомментировал завершение карьеры и переход на тренерскую работу в «Крылья Советов», где будет работать с командами 2005 и 2010 годов рождения.

«Недавно принял решение о завершении карьеры. Я ведь практически пропустил последний сезон, немного поигрывало. И примерно в это время как раз поступило предложение от «Крыльев Советов». Сразу ли решился на работу с детьми? Нет, совсем не сразу. И были разные предложения, но в итоге я согласился.

Самым ярким воспоминанием от игровой карьеры, разумеется, останутся чемпионские сезоны с московским «Динамо». Приятно, что клуб решил организовать торжественную церемонию. Мы с душой играли за клуб. Приятно, что помнят болельщики», — сказал Соин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.