Шей: благодаря Панарину шайба чаще будет оказываться у меня на крюке
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэди Шей оценил перспективы команды после заключения долгосрочного контракта с Артемием Панариным.
«Мы получили такого игрока, как Панарин. Это замечательно. Он усилит нашу атаку, как и Какко. Будет очень интересно. Умение Панарина играть в атаке производит впечатление. Он отлично видит лёд, забивает красивые голы.
Я защитник, который часто подключается к атакам. Думаю, что теперь шайба чаще будет оказываться у меня на крюке благодаря его передачам. Полагаю, что теперь у нас есть всё для попадания в плей-офф. В команду пришли хоккеисты, которые должны помочь нам сделать следующий шаг. Я верю, что мы будем в плей-офф. Меня радуют наши перспективы», – цитирует Шея официальный сайт НХЛ.
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