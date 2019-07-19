Шей: благодаря Панарину шайба чаще будет оказываться у меня на крюке

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэди Шей оценил перспективы команды после заключения долгосрочного контракта с Артемием Панариным.



«Мы получили такого игрока, как Панарин. Это замечательно. Он усилит нашу атаку, как и Какко. Будет очень интересно. Умение Панарина играть в атаке производит впечатление. Он отлично видит лёд, забивает красивые голы.



Я защитник, который часто подключается к атакам. Думаю, что теперь шайба чаще будет оказываться у меня на крюке благодаря его передачам. Полагаю, что теперь у нас есть всё для попадания в плей-офф. В команду пришли хоккеисты, которые должны помочь нам сделать следующий шаг. Я верю, что мы будем в плей-офф. Меня радуют наши перспективы», – цитирует Шея официальный сайт НХЛ.

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