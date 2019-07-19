«Колорадо» подписал контракт с четвёртым номером драфта НХЛ-2019

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» подписал контракт с защитником Боуэном Байрэмом, информирует официальный сайт команды. Защитник подписал стандартный контракт новичка сроком на три сезона. Байрэм был выбран «Колорадо» в первом раунде недавно прошедшего драфта НХЛ под общим четвёртым номером.



Первая десятка драфта выглядит так:



1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)

2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)

3. «Чикаго» — форвард Кирби Дах (Канада)

4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)

5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Тюркотт (США)

6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)

7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)

8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)

9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)

10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)

Байрэм: Хьюз и Какко — средние игроки. Очевидно, что я лучший на драфте