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«Колорадо» подписал контракт с четвёртым номером драфта НХЛ-2019

«Колорадо» подписал контракт с четвёртым номером драфта НХЛ-2019
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» подписал контракт с защитником Боуэном Байрэмом, информирует официальный сайт команды. Защитник подписал стандартный контракт новичка сроком на три сезона. Байрэм был выбран «Колорадо» в первом раунде недавно прошедшего драфта НХЛ под общим четвёртым номером.

Первая десятка драфта выглядит так:

1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)
2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)
3. «Чикаго» — форвард Кирби Дах (Канада)
4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)
5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Тюркотт (США)
6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)
7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)
8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)
9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)
10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)

Байрэм: Хьюз и Какко — средние игроки. Очевидно, что я лучший на драфте
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