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Узбекский «Хумо» одержал победу в первом матче в клубной истории

Узбекский «Хумо» одержал победу в первом матче в клубной истории
Хоккей / ВХЛ 0

«Хумо» переиграл «Химик» в контрольном матче. Для клуба из Узбекистана это была первая игра в истории. В предстоящем сезоне команда сыграет в Высшей хоккейной лиге.

«Химик» – «Хумо» – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

1:0 — Тагиров (Львутин, 12.30)
1:1 — Смирнов, 28.43), бол.
1:2 — Синявский (Экк, 48.22)
1:3 — Яценко (Воронин, Мошаров, 55.39), бол.

«Химик»

Вратари: Сковронский, Синегубкин.
Защитники: Давыдов (А), Кобелев, Мишаков, Тесленко, Белов, Булимов, Соколов;
Нападающие: Кравченко, Львутин, Тагиров, Павлюков (А), Жолобов, Первов, Баин, Дьяченко, Легалин, Сорокин, Смирнов (К), Коренев.

«Хумо»

Вратари: Смирягин, Закиров;
Защитники: Ислямов, Иванов, Пепеляев (А), Ильин, Летов, Ерохин, Сорокин, Гендунов, Светлишин.
Нападающие: Гильманов, Воронин (А), Щербина (К), Валуйский, Яценко, Мошаров, Синявский, Анискин, Экк, Каштанов, Смирнов, Беляков.

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