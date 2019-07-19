Узбекский «Хумо» одержал победу в первом матче в клубной истории

«Хумо» переиграл «Химик» в контрольном матче. Для клуба из Узбекистана это была первая игра в истории. В предстоящем сезоне команда сыграет в Высшей хоккейной лиге.
«Химик» – «Хумо» – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).
1:0 — Тагиров (Львутин, 12.30)
1:1 — Смирнов, 28.43), бол.
1:2 — Синявский (Экк, 48.22)
1:3 — Яценко (Воронин, Мошаров, 55.39), бол.
«Химик»
Вратари: Сковронский, Синегубкин.
Защитники: Давыдов (А), Кобелев, Мишаков, Тесленко, Белов, Булимов, Соколов;
Нападающие: Кравченко, Львутин, Тагиров, Павлюков (А), Жолобов, Первов, Баин, Дьяченко, Легалин, Сорокин, Смирнов (К), Коренев.
«Хумо»
Вратари: Смирягин, Закиров;
Защитники: Ислямов, Иванов, Пепеляев (А), Ильин, Летов, Ерохин, Сорокин, Гендунов, Светлишин.
Нападающие: Гильманов, Воронин (А), Щербина (К), Валуйский, Яценко, Мошаров, Синявский, Анискин, Экк, Каштанов, Смирнов, Беляков.
- 19 июля 2019
-
21:01
-
20:34
-
20:26
-
20:00
-
19:39
-
19:30
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:10
-
17:40
-
17:06
-
17:01
-
16:45
-
16:20
-
16:01
-
15:45
-
15:25
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:55
-
13:22
-
12:50
-
12:19
-
11:33
-
10:46
-
10:27
-
09:52
-
09:44
-
09:11
-
08:45
- 18 июля 2019
-
23:54
-
23:13