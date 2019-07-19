Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон представил дизайн нового шлема, в котором будет играть в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Видео также можно посмотреть в эфире клубного телевидения.
В минувшем сезоне 35-летний вратарь одержал 25 побед в 45 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 92,8 и коэффициенте надёжности 2,02. В 11 играх плей-офф шведский вратарь, имеющий казахстанское гражданство, одержал 4 победы. В среднем за игру Хенрик пропускал 2,55 шайбы и отражал 91,1% бросков.
Помимо «Барыса» казахстанский голкипер имеет опыт выступления в КХЛ в составе «Авангарда» и «Йокерита». За карьеру в лиге он провёл 262 игры, в которых одержал 133 победы, отражая 92,0% бросков и пропуская 2,32 шайбы за игру. Хенрик играет в КХЛ с сезона-2013/14.
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