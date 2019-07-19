Куинн — о Панарине: этот парень добавит «Рейнджерс» тщеславия

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил перспективы команды после подписания контракта с Артемием Панариным.

«Приход игрока такого калибра делает всех немного выше, а грудную клетку — шире. Ты становишься чуть более важным. Если хочешь построить великую команду, надо думать более смело. Это не значит, что ты становишься более заносчивым, но немного тщеславия не помешает. А этот парень однозначно нам его добавит», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

Панарин перешёл в «Рейнджерс» в межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс». Форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).