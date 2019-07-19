«Рейнджерс» заключили контракт с Джейкобом Трубой на $ 56 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил многолетний контракт с американским защитником Джейкобом Трубой, информирует пресс-служба клуба в официальном «твиттере». По информации североамериканского инсайдера Эллиотта Фридмана, соглашение рассчитано на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 8 млн. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 56 млн.
В сезоне-2018/19 Труба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф отдал одну передачу.
Летом 2018 года Труба заключил контракт с «Виннипег Джетс» только после решения арбитража. Клуб предлагал игроку зарплату в размере $ 4 млн, хоккеист хотел $ 7 млн. А перед сезоном-2016/17 переговоры о контракте затянулись настолько, что Труба пропустил тренировочный лагерь и первые 15 игр регулярного чемпионата, а также просил клуб об обмене.
После обмена в стан «синерубашечников» Джейкоб также обратился в арбитраж, однако договорился с клубом о новом контракте, не доводя дело до суда.
- 19 июля 2019
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