Труба: наша цель — завоевать Кубок Стэнли

Защитник Джейкоб Труба прокомментировал свой переход в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Здесь стремятся к победам, и я это чувствую. Тут великолепно относятся к игрокам, здесь первоклассная инфраструктура. К тому же это Нью-Йорк, здесь ты всегда на виду, и от этой команды всегда многого ждут.
Конечно, мы хотим завоевать Кубок Стэнли. Это наша цель», – приводит слова Трубы официальный сайт НХЛ.
«Рейнджерс» приобрели права на 25-летнего хоккеиста в результате обмена с «Виннипег Джетс» на 23-летнего Нила Пионка и 20-й общий выбор на грядущем драфте.
Контракт с Джейкобом рассчитан на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 8 млн. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 56 млн.
В сезоне-2018/19 Труба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф отдал одну передачу.
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