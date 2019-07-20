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«Калгари» обменял Джеймса Нила в «Эдмонтон» на Милана Лучича

«Калгари» обменял Джеймса Нила в «Эдмонтон» на Милана Лучича
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флеймз» и «Эдмонтон Ойлерз» совершили обмен хоккеистами. 31-летний Милан Лучич продолжит карьеру в «Флэймз», а 31-летний Джеймс Нил — в «Ойлерз». Также «Калгари» получил условный выбор в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2020 году.

Если фото недоступно, то его можно посмотреть на официальной странице «Эдмонтона» в социальной сети «Твиттер».

В сезоне-2018/19 Лучич провёл 79 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету шесть заброшенных шайб и 14 результативных передач при показателе полезности «-9» и 91 минуте штрафа.

В минувшем сезоне Нил набрал 19 (7+12) очков в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В четырёх матчах плей-офф канадский нападающий не отметился результативными действиями. В 2018 году Джеймс стал финалистом Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Эдмонтон» обменяет Милана Лучича в «Калгари» на Джеймса Нила
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