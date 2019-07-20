Фокс: в «Каролине» ко мне относились хорошо, но в «Рейнджерс» будет комфортнее

Защитник Адам Фокс поделился ожиданиями от выступлений в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, в мае хоккеист перешёл в клуб из Нью-Йорка из «Каролины Харрикейнз».



«Теперь я получу указания, над чем мне надо работать, и стану готовиться к тренировочному лагерю. Всё меняется, когда понимаешь, что можешь попасть в состав.



В „Каролине“ ко мне очень хорошо отнеслись. Команда добилась большого успеха в этом году. Но мне будет комфортнее здесь, в команде, которая прямо заявила о перестройке и намерении работать с молодёжью. Я посчитал, что хочу быть частью этого процесса. Это пойдёт мне на пользу», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

