Фокс: в «Каролине» ко мне относились хорошо, но в «Рейнджерс» будет комфортнее
Защитник Адам Фокс поделился ожиданиями от выступлений в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, в мае хоккеист перешёл в клуб из Нью-Йорка из «Каролины Харрикейнз».
«Теперь я получу указания, над чем мне надо работать, и стану готовиться к тренировочному лагерю. Всё меняется, когда понимаешь, что можешь попасть в состав.
В „Каролине“ ко мне очень хорошо отнеслись. Команда добилась большого успеха в этом году. Но мне будет комфортнее здесь, в команде, которая прямо заявила о перестройке и намерении работать с молодёжью. Я посчитал, что хочу быть частью этого процесса. Это пойдёт мне на пользу», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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