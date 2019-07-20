Дебур: тренер не думает категориями денег, заменить Павелски — невозможно

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал уход из команды нападающего Джо Павелски.



«Это бизнес. Это самая тяжелая часть работы Дага Уилсона. Он вынужден принимать такие решения. Тренер не думает категориями денег, потолка зарплат, кого надо подписать через год или два и как не превысить этот потолок. Мы думаем сердцем. С нашей точки зрения, этого игрока невозможно заменить. Но факт остается фактом. Дуг сделал то, что был вынужден сделать. Главное, что Павелски понимает это. Нам ещё предстоит оценить масштаб этой потери для команды. Его сложно будет заменить.



Как мы будет заменять Павелски? Нам надо надеяться, что Тимо Майер сделает очередной шаг в развитии после очень успешного прошлого сезона. Как и Кевин Лабанк. Я считаю, что Даг очень хорошо сработал. Он обеспечил нас молодыми ребятами, которые, как мы считаем, помогут нам в нападении. Павелски забросил 38 шайб. Это много. Но в минувшем сезоне мы играли результативно и не пострадаем, если забьем чуть меньше. Во всяком случае, я так думаю. Но в данном случае дело не только в голах. Дело в лидерских качествах, его авторитете, умении быть примером для партнеров в раздевалке, его способности обратиться к ним. Найти этому замену практически невозможно», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.