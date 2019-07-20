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Протас: 50 белорусов в НХЛ это реально, многие уже на радарах клубов

Протас: 50 белорусов в НХЛ это реально, многие уже на радарах клубов
Хоккей / НХЛ 0

Форвард Алексей Протас, недавно подписавший контракт с «Вашингтон Кэпиталз», уверен, что скоро в НХЛ будет играть много белорусов.

«Как оценю реальные шансы пробиться в НХЛ? Осенний кэмп все покажет. Тренерам виднее. Я буду усердно работать для того, чтобы мечта стала реальностью. Моя цель — играть в сильнейшей лиге мира, и за океан, в общем-то, ехал именно за этим. Я могу выступать как в центре нападения, так и на краю. Особой разницы для меня нет. В любой команде это даже удобно, когда можешь действовать на разных позициях.

Глава белорусской хоккейной федерации Геннадий Савилов недавно сказал, что хочет увидеть 50 белорусов в НХЛ. Слышал об этом. Думаю, это реально! В последние годы наша юношеская сборная прибавляет, лучше выступает на чемпионатах мира. Многие ребята уже на радарах клубов НХЛ. Надо, чтобы их было еще больше», — цитирует игрока «Прессбол».

Председатель ФХРБ: главное — 50 белорусских хоккеистов в НХЛ

Источник: Прессбол

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