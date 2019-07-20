Протас: 50 белорусов в НХЛ это реально, многие уже на радарах клубов

Форвард Алексей Протас, недавно подписавший контракт с «Вашингтон Кэпиталз», уверен, что скоро в НХЛ будет играть много белорусов.
«Как оценю реальные шансы пробиться в НХЛ? Осенний кэмп все покажет. Тренерам виднее. Я буду усердно работать для того, чтобы мечта стала реальностью. Моя цель — играть в сильнейшей лиге мира, и за океан, в общем-то, ехал именно за этим. Я могу выступать как в центре нападения, так и на краю. Особой разницы для меня нет. В любой команде это даже удобно, когда можешь действовать на разных позициях.
Глава белорусской хоккейной федерации Геннадий Савилов недавно сказал, что хочет увидеть 50 белорусов в НХЛ. Слышал об этом. Думаю, это реально! В последние годы наша юношеская сборная прибавляет, лучше выступает на чемпионатах мира. Многие ребята уже на радарах клубов НХЛ. Надо, чтобы их было еще больше», — цитирует игрока «Прессбол».
- 20 июля 2019
-
10:56
-
10:44
-
10:17
-
09:46
-
09:33
-
09:10
-
08:57
-
08:40
-
08:12
-
07:57
-
07:32
- 19 июля 2019
-
23:30
-
23:09
-
23:05
-
22:39
-
22:31
-
22:15
-
22:09
-
21:51
-
21:28
-
21:01
-
20:34
-
20:26
-
20:00
-
19:39
-
19:30
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:10
-
17:40
-
17:06
-
17:01
-
16:45
-
16:20