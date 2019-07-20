Лучич: я боготворю Игинлу и рад играть в команде, где он стал звездой

Форвард Милан Лучич рассказал, как экс-игрок Джером Игинла способствовал его переходу из «Эдмонтон Ойлерз» в «Калгари Флэймз».



«Мы хорошо поговорили с Игинлой. Он рассказал мне о том, что Калгари – отличный хоккейный город, что у команды много фанатов. Конечно, болельщики ждут побед, но им особенно нравятся парни, играющие с душой. Мне нравится думать о том, что это мой стиль игры.



Мы с Джеромом хорошо узнали друг друга в тот год, когда вместе играли в «Бостоне». Мы играли в одном звене, делились всякими историями, ходили на ужин. Он меня знает, поэтому в какой-то момент решил позвонить мне и помочь с решением. Я счастлив, что могу назвать своим другом человека, которого боготворю. И теперь рад играть за ту команду, где он стал звездой», — цитирует Лучича официальный сайт НХЛ.