Холланд: Нил будет играть в лидерских звеньях «Эдмонтона»

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал обмен нападающего Милана Лучича в «Калгари Флэйиз» на форварда Джеймса Нила.



«Полагаю, данная сделка полезна для Милана и «Калгари». Что касается «Эдмонтона», думаем, Джеймс будет играть в первом или втором звене. Он забрасывал 20 или более шайб на протяжении 10 или 11 сезонов. Сейчас он получит реальную возможность сыграть с одним из наших двух лучших центров и наверняка займет место в спецбригаде большинства.



Надеемся, этот новый вызов придаст Джеймсу энергии и вдохновит его прийти к своей обычной норме. Тогда он сможет стать парнем, забивавшим по 20 голов за сезон на протяжении большей части карьеры», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

«Калгари» обменял Джеймса Нила в «Эдмонтон» на Милана Лучича