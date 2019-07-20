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Холланд: Нил будет играть в лидерских звеньях «Эдмонтона»

Холланд: Нил будет играть в лидерских звеньях «Эдмонтона»
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал обмен нападающего Милана Лучича в «Калгари Флэйиз» на форварда Джеймса Нила.

«Полагаю, данная сделка полезна для Милана и «Калгари». Что касается «Эдмонтона», думаем, Джеймс будет играть в первом или втором звене. Он забрасывал 20 или более шайб на протяжении 10 или 11 сезонов. Сейчас он получит реальную возможность сыграть с одним из наших двух лучших центров и наверняка займет место в спецбригаде большинства.

Надеемся, этот новый вызов придаст Джеймсу энергии и вдохновит его прийти к своей обычной норме. Тогда он сможет стать парнем, забивавшим по 20 голов за сезон на протяжении большей части карьеры», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

«Калгари» обменял Джеймса Нила в «Эдмонтон» на Милана Лучича
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