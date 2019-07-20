Марнер: Бэрри — замечательный защитник, знающий, что делать с шайбой

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер поделился мнением о защитнике Тайсоне Бэрри, перешедшем в команду в результате обмена с «Колорадо Эвеланш».



«Замечательный защитник, он усилит нашу линию обороны. Он блестяще видит поле, умеет бросать от синей линии так, что шайба после его бросков всегда доходит до ворот, вне зависимости от того, сколько человек находятся перед ним.



В нашей команде появился еще один классный игрок обороны, знающий, что нужно делать с шайбой», – приводит слова Марнера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне Бэрри провёл 78 матчей за «лавин» в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и 45 результативными передачами при показателе полезности «-3» и 36 минутах штрафа. В плей-офф на счету Бэрри 8 (1+7) очков в 12 матчах.



