35 игроков «Салавата Юлаева» отправились на сбор в Финляндию

Хоккеисты «Салавата Юлаева» вылетели в Финляндию, где с 20 июля по 1 августа будет проходить учебно-тренировочный сбор. В рамках межсезонной подготовки команде Николая Цулыгина предстоит провести контрольный матч против нижнекамского «Нефтехимика».



В составе делегации «Салавата Юлаева» в Паюлахти отправились 35 игроков (4 вратаря, 12 защитников и 19 нападающих):



вратари: Дмитрий Брагинский, Андрей Кареев, Юха Метсола, Владимир Сохатский;



защитники: Захар Арзамасцев, Андрей Банников, Станислав Гареев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Руслан Петрищев, Алексей Семенов, Артем Сергеев, Кирилл Цулыгин;



нападающие: Родион Амиров, Илья Баранов, Александр Бурмистров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Владислав Лукин, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Артем Пименов, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Тему Хартикайнен, Петр Хохряков, Николай Чебыкин, Вячеслав Шевченко.

