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«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче

«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Адмирал» потерпел поражение от «Ермака» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 1:2.

Уже к концу первой пятиминутки словацкий новичок «Адмирала» Мартин Бакош сошелся в небольшой потасовке с хоккеистом «Ермака». «Адмирал» полностью владел игровым преимуществом, и, казалось, гол – исключительно вопрос времени. Реальность оказалась иной – под конец периода Кирилл Кожевников получил большой дисциплинарный штраф за удар в область головы и шеи, и хозяева остались в меньшинстве на пять минут. До конца стартовой двадцатиминутки «моряки» счёт удержали во многом за счет мастерства Юхи Олкинуоры, который на последней секунде спас команду после броска в упор. Однако сразу после перерыва нападающий «Ермака» Матвей Тымченко сумел пробить финского голкипера и вывел свою команду вперед.

На шестой минуте второго периода, наконец, пришла очередь «Адмирала» поиграть в большинстве. Приморцы оккупировали половину площадки соперников, но забросить не удалось. Более того, на последних секундах большинства хозяева упустили выход «Ермака» «2 в 1», но вновь Олкинуора блеснул мастерством и сохранил ворота в неприкосновенности. Сразу же за этим последовало еще одно удаление в составе «Адмирала», и Матвею Тымченко удалось во второй раз заставить трибуны «Фетисов Арены» притихнуть.

«Адмирал» давил, «Ермак» прижимался к воротам. Однако «морякам» не помогли даже несколько удалений в составе соперника. Лишь за три минуты до финальной сирены, когда команды остались в формате «4 на 4», Денис Вихарев грамотно подставил клюшку под прострел Бакоша и установил окончательный счёт.

Товарищеские матчи (клубы)
20 июля 2019, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
1 : 2
0:0, 0:2, 1:0
Ермак
Ангарск
0:1 – Тымченко (Шикун) – 21:00, 0:2 – Тымченко (Раенко) – 30:00, 1:2 – Вихарев – 56:00
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