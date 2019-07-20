«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче

Хоккейный клуб «Адмирал» потерпел поражение от «Ермака» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 1:2.



Уже к концу первой пятиминутки словацкий новичок «Адмирала» Мартин Бакош сошелся в небольшой потасовке с хоккеистом «Ермака». «Адмирал» полностью владел игровым преимуществом, и, казалось, гол – исключительно вопрос времени. Реальность оказалась иной – под конец периода Кирилл Кожевников получил большой дисциплинарный штраф за удар в область головы и шеи, и хозяева остались в меньшинстве на пять минут. До конца стартовой двадцатиминутки «моряки» счёт удержали во многом за счет мастерства Юхи Олкинуоры, который на последней секунде спас команду после броска в упор. Однако сразу после перерыва нападающий «Ермака» Матвей Тымченко сумел пробить финского голкипера и вывел свою команду вперед.



На шестой минуте второго периода, наконец, пришла очередь «Адмирала» поиграть в большинстве. Приморцы оккупировали половину площадки соперников, но забросить не удалось. Более того, на последних секундах большинства хозяева упустили выход «Ермака» «2 в 1», но вновь Олкинуора блеснул мастерством и сохранил ворота в неприкосновенности. Сразу же за этим последовало еще одно удаление в составе «Адмирала», и Матвею Тымченко удалось во второй раз заставить трибуны «Фетисов Арены» притихнуть.



«Адмирал» давил, «Ермак» прижимался к воротам. Однако «морякам» не помогли даже несколько удалений в составе соперника. Лишь за три минуты до финальной сирены, когда команды остались в формате «4 на 4», Денис Вихарев грамотно подставил клюшку под прострел Бакоша и установил окончательный счёт.