Романов: хорошо, что профессионалы Киселевич и Секач перешли в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Александр Романов поделился впечатлениями от старта предсезонного сбора.



«Настроение боевое и очень бодрое. Давно не виделся с ребятами и тренерским штабом, очень рад встретиться со всеми. Ведь это мои партнеры, без которых невозможно представить нашу команду. Хорошо, что к нам вернулся Богдан Киселевич и присоединился Иржи Секач. Парни –профессионалы своего дела.



Место сборам нам всем уже знакомо, не первый раз здесь. В Валкеакоски потрясающая природа, ничего не отвлекает, можно сосредоточиться на тренировках.



Мы все приехали сюда с боевым настроением и стремимся показать все, на что способны. Мы прекрасно понимаем чего от нас ждут и какие требования к нам предъявляются. Лично мне хочется достичь чего-то нового, хочется показать, что я готов», — цитирует игрока официальный сайт клуба.