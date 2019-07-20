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Романов: хорошо, что профессионалы Киселевич и Секач перешли в ЦСКА

Романов: хорошо, что профессионалы Киселевич и Секач перешли в ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского ЦСКА Александр Романов поделился впечатлениями от старта предсезонного сбора.

«Настроение боевое и очень бодрое. Давно не виделся с ребятами и тренерским штабом, очень рад встретиться со всеми. Ведь это мои партнеры, без которых невозможно представить нашу команду. Хорошо, что к нам вернулся Богдан Киселевич и присоединился Иржи Секач. Парни –профессионалы своего дела.

Место сборам нам всем уже знакомо, не первый раз здесь. В Валкеакоски потрясающая природа, ничего не отвлекает, можно сосредоточиться на тренировках.

Мы все приехали сюда с боевым настроением и стремимся показать все, на что способны. Мы прекрасно понимаем чего от нас ждут и какие требования к нам предъявляются. Лично мне хочется достичь чего-то нового, хочется показать, что я готов», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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