Рантанен может перейти в «Ак Барс» из-за проблем в переговорах с «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен рассматривает возможность перехода в казанский «Ак Барс», информирует «Спорт Бизнес Online». Сообщается, что у ограниченно свободного агента Рантанена в переговорах с «Колорадо» возникли проблемы, он может провести сезон вне НХЛ. Напомним, «Ак Барс» недавно выменял права на Рантанена у «Нефтехимика», взамен отдав Раделя Фазлеева.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности "+13" и 54 минутах штрафного времени. В среднем финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.

