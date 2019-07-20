Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рантанен может перейти в «Ак Барс» из-за проблем в переговорах с «Колорадо»

Рантанен может перейти в «Ак Барс» из-за проблем в переговорах с «Колорадо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен рассматривает возможность перехода в казанский «Ак Барс», информирует «Спорт Бизнес Online». Сообщается, что у ограниченно свободного агента Рантанена в переговорах с «Колорадо» возникли проблемы, он может провести сезон вне НХЛ. Напомним, «Ак Барс» недавно выменял права на Рантанена у «Нефтехимика», взамен отдав Раделя Фазлеева.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности "+13" и 54 минутах штрафного времени. В среднем финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.

«Витязь» Маккиннон и «ястреб» Нюландер. У кого в КХЛ права на звёзд НХЛ
За океаном через год может грянуть локаут, и кто-то из иностранных топов наверняка доберётся до нашей лиги.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент