Вихарев: форма «Адмирала» — не отговорка, нужно исправляться
Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Денис Вихарев поделился впечатлениями после поражения в товарищеском матче с командой Высшей хоккейной лиги «Ермак» (1:2).
«Неприятно, что проиграли первую игру. Немного не в той форме мы сейчас находимся, но это не отговорка. Завтра будем исправляться. Много моментов было, но где-то реализация хромает, хладнокровия не хватало, суеты много. Все поправим, думаю», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.
«Адмирал» играл в следующем составе:
Олкинуора (Красоткин);
Бобряшов — Лалонд, Бакош — Юнг — Кожевников;
Мищенко — Калашников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов. А;
Ибатуллин — Угольников, Лисин — Вихарев — Сидляров;
Островский — Козловский, Коннов — Петров — Зайцев.
«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче
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