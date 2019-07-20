Светлов: только утром попробовали «5 на 4», чуть-чуть не хватило нюансов

Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Сергей Светлов подвёл итоги товарищеского матча с «Ермаком» (1:2).



«Были ошибки. По обороне есть вопросы – защитники два раза оставляли центр, немного по игрокам недорабатывали. Но эти моменты решаемые. По тактическим действиям ещё не хватает взаимопонимания у ребят. Немного не получается организовывать переход из атаки в оборону и наоборот. Не успеваем, есть шероховатости.



Соперник был немного посвежее сегодня, мы только начали тренироваться. Пробуем, смотрим, поэтому ещё не все у нас идеально, не успели отработать все моменты на тренировках. Понравилось, что сегодня мы только утром впервые попробовали играть „5 на 4“, и уже у двух звеньев довольно хорошо получается. Чуть-чуть не хватило нюансов.



Моментов очень много создали, но вратарь соперников не позволил нам забросить больше шайб. Но это хоккей. Считаю, на этом этапе мы пока не можем в полной мере проявить мастерство, была тренировочная игра. Сейчас поработаем над ошибками, и, считаю, следующие игры будут более качественными и интересными», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче