Юнг: будь у «Адмирала» побольше времени, мы переломили бы ход матча

Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Маркус Юнг поделился впечатлениями от поражения в товарищеской игре с «Ермаком» (1:2).



«Начали медленно, потом вернулись в игру и начали действовать быстрее. Думаю, будь у нас немного больше времени, смогли бы переломить ход матча. Голкипер соперников был очень хорош. Нам необходимо было постоянно создавать трафик, чтобы он не видел момент броска. Будем надеяться, завтра нам это удастся», — цитирует нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«Адмирал» играл в следующем составе:



Олкинуора (Красоткин);

Бобряшов — Лалонд, Бакош — Юнг — Кожевников;

Мищенко — Калашников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов. А;

Ибатуллин — Угольников, Лисин — Вихарев — Сидляров;

Островский — Козловский, Коннов — Петров — Зайцев.

«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче