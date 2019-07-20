Ларкин: вратарь — самый непостоянный игрок в хоккее. Если это не Василевский

Журналист Hockey News Мэтт Ларкин поделился мнением о вратарях Национальной хоккейной лиги.



«Вратарь продолжает оставаться самым непостоянным игроком в хоккее. Если только его не зовут Андрей Василевский. Он выиграл „Везина Трофи“ в 2019 году, годом ранее занял третье место в данном голосовании. Зато победитель 2018 года Пекка Ринне теперь опустился на девятое место, а Коннор Хеллебайк, занявший в 2018 году второе место, и вовсе остался без голосов. В 2019 году второе и третье место в голосовании на „Везину“ заняли Бен Бишоп и Робин Ленер, годом ранее не получившие ни единого голоса. Успех вратарей стало невозможно предсказать. Это страшно, поскольку позиция голкипера имеет уникальную важность», — написал Ларкин.