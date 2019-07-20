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Данила Квартальнов — о переходе в «Витязь»: подумал, что мне давно пора в КХЛ

Данила Квартальнов — о переходе в «Витязь»: подумал, что мне давно пора в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Данила Квартальнов поделился впечатлениями после перехода в подмосковный «Витязь».

«Поговорил с агентом. Он сказал, что есть предложение перейти в «Витязь». Я подумал, что мне уже давно пора играть в КХЛ. Предложение принял с большим удовольствием. Я подмосковный, мне ездить не так далеко. Очень рад оказаться здесь.

О сочетаниях будут тренеры думать, я пока сказать не могу. Мы только третий день тренируемся. Сейчас я с Монсом и Шевченко», — рассказал Квартальнов.

В сезоне-2017/18 21-летний Квартальнов провёл одну игру в составе СКА, не сумев отметиться результативными действиями. В минувшем сезоне Квартальнов защищал цвета клуба «СКА-Нева» в Высшей хоккейной лиге. Он провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 14 заброшенных шайб и 16 результативных передач при показателе полезности «+23». В плей-офф на счету игрока 3 (1+2) очка в одной игре.

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