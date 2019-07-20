Дамир Мусин выбыл на неопределённый срок
Защитник казанского «Ак Барса» Дамир Мусин вышел из строя на неопределенный срок, 25-летний хоккеист получил травму колена на тренировке команды в финском Куортане, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Мусин родился 5 октября 1994 года, воспитанник «Ак Барса». Выступал за команды «Ирбис», «Барс» и «Ак Барс» (все – Казань), ХК «Сочи», «Нефтехимик» (Нижнекамск). В сезоне-2017/18 Мусин сумел выиграть Кубок Гагарина в составе «Ак Барса». В прошлом сезоне защитник провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 55 матчей, набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности "-1" и 10 минутах штрафного времени.
В составе «Ак Барса» по индивидуальной программе занимаются нападающие Максим Лазарев и Владимир Ткачев.
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