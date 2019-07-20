Жердев не прибыл в расположение «Тамбова» по неизвестной причине
Нападающий Николай Жердев, договорившийся о переходе в клуб ВХЛ «Тамбов», не прибыл в расположение команды, информирует «Спорт-экспресс». Причина отсутствия неизвестна.
Сезон-2017/18 Жердев начинал в нижнекамском «Нефтехимике», но провёл за команду только два матча, отметившись одной результативной передачей. Позже хоккеист перешёл в рижское «Динамо», отыграв за клуб 18 игр и набрав 5 (3+2) баллов при показателе полезности "-6" и четырёх минутах штрафного времени. Минувший сезон хоккеист пропустил.
34-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира (2009, 2012), а также чемпионом мира 2003 года среди молодёжных команд.
В минувшем сезоне Высшей хоккейной лиги «Тамбов» не пробился в розыгрыш плей-офф, заняв 23-е место в регулярке.
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