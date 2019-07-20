Хоккеисты «Торпедо» провели двусторонний матч

Хоккеисты «Торпедо» подвели итог первой недели тренировочных сборов двусторонней игрой, информирует официальный сайт команды из Нижнего Новгорода.



«Первая тренировочная игра «Торпедо» превратилась в шикарное ледовое зрелище — с эмоциями, борьбой, интригой и драматичной развязкой. 9 заброшенных шайб организовали на двоих команды в белой и синей формах.



Победа осталась за «белыми» — 5:4. У них отличились Денис Венгрыжановский, Артём Аляев, Герман Поддубный (дважды) и Андрей Никонов. У соперников заброшенные шайбы на свой счёт записали Владислав Михальчук, Игорь Левицкий, Павел Варфоломеев и Кирилл Меляков», — указано на официальном сайте клуба.



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