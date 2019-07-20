Таварес: много говорят об оффер-шитах, но Марнер должен остаться в «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о ситуации с форвардом Митчеллом Марнером, пока не подписавшим новый контракт с клубом.



«После истории с контрактом Нюландера всем интересно, что теперь произойдёт. На самом деле, множество отличных ограниченно свободных агентов все еще без контрактов, это вовсе не редкость. Многие ребята были в такой ситуации.



Этим летом было много разговоров об оффер-шитах, в разы больше, чем в предыдущие годы. Думаю, наша организация и генеральный менеджер осознают, насколько Марнер важен для «Торонто». Они поработали над тем, чтобы наша платёжная ведомость была готова ко всему. Мы знаем, как сильно Митчу нравится быть здесь. Он хочет быть частью этой команды. Не сомневаюсь, что со временем они достигнут соглашения», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.