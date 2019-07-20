Хенкель: в «Ак Барсе» выше требования. Нужно делать всё в два раза быстрее

Защитник Кристиан Хенкель прокомментировал переход из минского «Динамо» в «Ак Барс», а также ответил на вопрос, чем отличается предсезонная подготовка в клубах.

«Здесь требования выше. Нужно делать всё в два раза быстрее. Иногда думаешь, что делаешь всё максимально быстро, но тренеры требуют делать это ещё быстрее.

Что стало ключевым фактором при переходе? Желание играть за этот клуб и выиграть Кубок Гагарина. Хотелось попробовать себя на ступень выше, играть в топ-клубе. Это огромный вызов для меня, надеюсь, что справлюсь.

Как отреагировали в Минске? В клубе поняли ситуацию. Мы поговорили с генеральным директором Дмитрием Басковым, пожелали друг другу удачи», – цитирует Хенкеля «Спорт Бизнес Online».