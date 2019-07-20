Труба: пришёл в восторг, когда узнал, что Панарин стал игроком «Рейнджерс»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал заключение семилетнего контракта с клубом.

«Давайте расскажу забавную историю. Прежде, чем началась вся эта контрактная история, мы с моей невестой сделали небольшое упражнение. Каждый из нас взял лист, на котором написал, где бы мы хотели оказаться. Когда мы показали листы друг другу, то увидели на первой строчке одну и ту же надпись: „Рейнджерс“. В остальном наши списки были очень хаотичны. Так что для нас всё сложилось очень удачно. Думаю, что я не мог быть счастливее, чем сейчас. Потому что с самого начала я хотел подписать долгосрочный контракт в Нью-Йорке, где всё сделано для семьи и вашего будущего.

Что касается хоккея, то передо мной теперь стоит новый вызов. Ничего не закончилось после подписания этого контракта, как порой чувствуют некоторые. Мне ещё необходимо кое-что доказать. Я хочу быть лучшим игроком. Чувствую, что могу этого добиться. Пришло время доказать свою ценность. Было неприятно иметь длительного контракта, потому что ты не уверен в своём будущем. Ты не знаешь, где будешь находиться через некоторое время. Это было тревожно для меня и для моей невесты. Теперь же мы знаем, где будем в течение следующих семи лет.

Что я думаю о подписании Панарина? Когда я увидел новость от 1 июля, что он подписал контракт, то пришёл в восторг. Фантастический игрок, который способен перевернуть игру в любую секунду. Потрясающе видеть, что у него заключен контракт с «Рейнджерс». Когда доводилось играть против него, то я не был уверен, что он собирается делать. Панарин всегда может сделать какую-то вещь, которая лишит вас баланса. Играть против такого форварда это очень опасно для защитника. За ним всегда нужно было следить. Нужно было знать, где он находится и на что он способен. Теперь же я отдам ему шайбу, и пусть занимается своим делом», — цитирует Трубу официальный сайт клуба.