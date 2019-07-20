Игроки «Сочи» провели двусторонний матч. Дубль на счету Алтыбармакяна

В субботу, 20 июля, игроки «Сочи» двусторонним матчем закрыли программу первой недели стартового тренировочного сбора, информирует официальный сайт клуба.



С понедельника команда тренируется на льду по группам, и в таких же составах была поделена на «синих» и «белых». «Леопарды» провели полноценную игру с тремя периодам по 20 минут чистого времени. В первые 40 минут ворот защищали Дмитрий Шикин («белые») и Илья Проскуряков («синие»), которых с начала третьего периода сменили Никита Богданов и Арсений Ахметов соответственно.



Победа осталась за «белыми» — 6:3. У них отличились Денис Орлович-Грудков, Олег Погоришный, Андрей Алтыбармакян (дубль), Алексей Жилин и Дамир Рахимуллин. У соперников заброшенные шайбы на свой счёт записали Степан Старков, Владислав Калетник и Дмитрий Лугин.

Хоккеисты «Сочи» сдали тесты по физподготовке