Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Фер продолжит карьеру в Швейцарии

Известный канадский нападающий Эрик Фер заключил контракт с клубом «Женева-Серветт», информирует официальный сайт швейцарского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 33-летний форвард защищал цвета «Миннесоты Уайлд». В 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ Эрик забросил 7 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности "-8" и 30 штрафных минутах.

Он был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта 2003 года под 18-м номером. В составе «столичной» команды провёл шесть сезонов. За карьеру в лиге Фер также играл в «Виннипег Джетс», «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

В 2016 году Эрик стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В общей сложности в НХЛ опытный нападающий сыграл 722 матча.