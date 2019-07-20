Марун рассказал о трудностях, возникших с продлением контракта с «Сент-Луисом»
Нападающий Патрик Марун рассказал о трудностях, которые возникли при продлении контракта с «Сент-Луис Блюз».
«Дверь остаётся открытой? О да, у меня состоялась хорошая беседа с Дагом Армстронгом. Но прямо сейчас нам тяжело заключить контракт. Есть много ограниченно свободных агентов, и каждый сейчас пытается найти свою сумму контракта. А потолок зарплат вырос недостаточно», — приводит слова Маруна клубный журналист Лу Корац.
В 2019 году «блюзмены» выиграли Кубок Стэнли. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0-4.
Марун: я герой родного города, детка! Поднимай стаканы, Сент-Луис
- 20 июля 2019
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